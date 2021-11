Pinkstinks und neun Agenturen zeigen: Es ist echt einfach, nicht-sexistische Werbung zu machen. In der Broschüre "Beton ohne Brüste" zeigen Vorher-Nachher-Vergleiche, wie viel stärker diskriminierungsfreie Werbung ist. Es ist 2021, und wir haben immer noch ein Problem mit Sexismus in der Werbung. Ende Oktober hat der Ad Girls Club mit einem Manifest gegen Sexismus in der Werbebranche (zu kleine) Wellen geschlagen. Wer sich regelmäßig die Umfragen in den Instagram-Stories von Agentur Boomer - klare Folge-Empfehlung - ansieht, den graust es vor den Berichten von Sexismus in Agenturen. Und dann gibt es eben immer...

