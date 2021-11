Berlin (ots) -Ring frei für die BILD BOX NACHT: Am Freitag, 3. Dezember 2021 ab 20.15 Uhr zeigt BILD in Kooperation mit Wasserman Boxing und Probellum die große internationale Box-Gala aus der Harzlandhalle in Ilsenburg live im Free-TV.Die BILD BOX NACHT wird live vor Ort moderiert und kommentiert von BILD Sportmoderatorin Valentina Maceri und BILD Box-Experte Jörg Lubrich, die gemeinsam mit Box-Legende Axel Schulz durch die internationale Box-Gala führen, der für BILD am Ring steht.Carli Underberg, Stellvertretender Chefredakteur SPORT der BILD- und WELT-Gruppe: "Erstmals gibt es Boxen live bei BILD im Free-TV. Wasserman Boxing präsentiert gemeinsam mit Probellum eine herausragende Fightcard mit tollen Boxerinnen und Boxern. Wir freuen uns auf die BILD BOX NACHT mit spannenden Kämpfen und werden im Vorfeld zu der Box-Gala unsere Zuschauer und Leser bei BILD mit Vorberichten informieren."Promoter Kalle Sauerland: "Wasserman und Probellum haben Veranstaltungen auf Topniveau mit tollen Kämpfen versprochen, jetzt haben wir mit BILD einen Top-TV-Partner für die Live-Übertragung. Wir freuen uns, dass BILD unser Event am 3. Dezember erstmalig im Free-TV zeigt. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir hoffen, allen Boxfans einen großen Boxabend zu präsentieren, die Fightcard mit so vielen großartigen Sportlerinnen und Sportlern spricht für sich!"LIVE: Die BILD BOX NACHT - Internationale Box-GalaModeration und Kommentierung: Valentina Maceri, Jörg Lubrich, Axel SchulzFreitag, 3.12.2021, ab 20.15 Uhr bei BILD im TVSo kann BILD im TV empfangen werden:Der TV-Sender BILD ist frei und unverschlüsselt zu empfangen über Kabel (Vodafone GigaTV: 95, Vodafone Giga Cable 2: 106, Vodafone Kabel-Boxen: 125, Horizon: 12, Sky: 716), Satellit (ASTRA 19,2 Ost), IPTV/OTT (MagentaTV: 84, Zuhause Kabel: 55, GigaTV Net: 95, waipu.tv: 12) sowie online für Abonnenten von BILDplus über BILD.tv (http://bild.tv/). Mehr Informationen unter www.BILD.tv (https://www.bild.de/tv/mediathek/livestream/startseite-77204148.bild.html).Pressekontakt:Christian SenftPressesprecher BILDAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5082582