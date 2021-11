Der Hamburger Windkraftanlagenbauer vermeldet am heutigen Donnerstag einen weiteren Großauftrag. In Peru soll ein Windpark mit 30 Anlagen entstehen. Insgesamt sollen damit 177-Megawatt erzeugt werden. Gleichzeitig sichert sich Nordex auch das lukrative Folgegeschäft in Form eines Full-Service-Wartungsvertrags mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Bereits in einem Jahr soll es losgehen.

Die Börse honoriert diesen neuen Auftrag heute mit einem kräftigen Kurssprung. Die Aktie verbessert sich zur Stunde um mehr als fünf Prozent. Damit springt Nordex auf 16,30 Euro und arbeitet sich wieder in den Bereich der Hochs der vergangenen drei Monate vor. Denn sowohl ...

