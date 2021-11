DJ Sartorius investiert in Südkorea

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Life-Science-Unternehmen Sartorius investiert bis Ende 2024 rund 270 Millionen Euro in die Erweiterung der Aktivitäten in Südkorea. Im Biopharma-Cluster Songdo in Incheon sind unter anderem eine Zellkulturmedien-Produktion und die Assemblierung steriler Systeme für die effiziente und flexible Produktion von Biopharmazeutika geplant, wie das Göttinger Unternehmen mitteilte. Die Investition erfolgt vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung des südkoreanischen und weiterer asiatischer Märkte.

Der Bau auf dem rund 25.000 Quadratmeter großen Grundstück umfasst unter anderem ein Labor- und Applikationscenter sowie mehrere Gebäude für Produktion und Logistik. Insgesamt entstehen dort neue Arbeitsplätze für etwa 750 Menschen. Sartorius ist seit mehr als 30 Jahren mit einem Vertriebs- und Servicestandort in Südkorea aktiv. Derzeit arbeiten dort mehr als 180 Menschen für Sartorius.

