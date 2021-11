Bei unserer Berichterstattung über die Hersteller von Gaming-Lenkrädern für Konsolen und Computer hatten wir uns zuletzt auf den französischen Anbieter Guillemot - der mit der Marke Thrustmaster unterwegs ist - fokussiert. Insbesondere auch deswegen, weil die Guillemot-Aktie verglichen mit Endor deutlich günstiger ist und die Franzosen zuletzt prima Zahlen vorgelegt hatten - mit erstaunlich wenig ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Endor, Geratherm Medical appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...