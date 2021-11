Göttingen, Germany (ots/PRNewswire) -Das Life-Science-Unternehmen Sartorius investiert bis Ende 2024 rund 270 Millionen Euro (300 Millionen US-Dollar) in die Erweiterung der Aktivitäten in Südkorea. Im Biopharma-Cluster Songdo in Incheon sind unter anderem eine Zellkulturmedien-Produktion und die Assemblierung steriler Systeme für die effiziente und flexible Produktion von Biopharmazeutika geplant. Die Investition erfolgt vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung des südkoreanischen und weiterer asiatischer Märkte."Die Entwicklung der biopharmazeutischen Industrie in Asien und insbesondere in Südkorea ist in eine neue Phase eingetreten, die durch ein hohes Innovations- und Investitionstempo unserer Kunden gekennzeichnet ist. Mit den signifikanten Investitionen in Songdo erhöhen wir die Kapazitäten, rücken die Produktion näher an unsere Kunden in der Region und steigern die Liefergeschwindigkeit deutlich", sagte der Sartorius-Vorstandschef Joachim Kreuzburg am Donnerstag in Südkorea nach Treffen mit Ministern der koreanischen Regierung.Der Bau auf dem rund 25.000 Quadratmeter großen Grundstück umfasst unter anderem ein Labor- und Applikationscenter sowie mehrere Gebäude für Produktion und Logistik. Insgesamt entstehen dort neue Arbeitsplätze für etwa 750 Menschen. Auf das neue Areal, das noch Platz für Erweiterungen bietet, werden zudem auch die bereits bestehenden Aktivitäten im Service sowie Marketing und Vertrieb umziehen. Die Baumaßnahmen sollen im kommenden Jahr beginnen, bis Ende 2024 soll die Produktion aufgenommen werden.Sartorius ist seit mehr als 30 Jahren mit einem Vertriebs- und Servicestandort in Südkorea aktiv. Derzeit arbeiten dort mehr als 180 Menschen für Sartorius.Sartorius in KürzeDer Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,34 Milliarden Euro. Ende 2020 waren fast 11.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. Folgen Sie Sartorius auf Twitter (https://twitter.com/Sartorius_Group) und auf LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/sartorius).Pressekontakt:Timo LindemannPressesprecher+49 (0)551.308.4724timo.lindemann@sartorius.comwww.sartorius.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1696482/Sartorius.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1696516/Sartorius_Logo.jpgOriginal-Content von: Sartorius AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9623/5082634