London (www.anleihencheck.de) - Der kleine Staat Belize liegt an der Ostküste Zentralamerikas, so Cecely Hugh, Investment Counsel, Emerging Market Debt, abrdn.Er zähle keine halbe Million Einwohner und sei bekannt für die atemberaubende Schönheit seiner Natur. Der größte Schatz des Landes sei das Belize Barrier Reef, das nach dem australischen Great Barrier Reef zweitgrößte Korallenriffsystem der Welt. Durchzogen von Hunderten von kleinen Inseln, den sogenannten Cayes, beherberge das Riff eine unglaublich vielfältige marine Tier- und Pflanzenwelt und habe Belize zu einem Mekka für Touristen gemacht. Tatsächlich sei die Wirtschaft des Landes in hohem Maße vom Tourismus abhängig, der in den vergangenen Jahre rund 40% des BIP und 60% der Deviseneinnahmen generiert habe. ...

