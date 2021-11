Der US-Zulieferer Allison Transmission hat eine neue Fertigungsstraße für E-Achsen in seinem Werk in Auburn Hills im Bundesstaat Michigan fertiggestellt. In der neuen, gut 10.000 Quadratmeter großen Anlage werden Elektroachsen des Typs eGen Power von Allison Transmission für Nutzfahrzeuge produziert. Dazu gehören die eGen Power 100D für schwere 6×2-Fahrzeuge und die eGen Power 130D, die für den Einsatz ...

