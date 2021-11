Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagmittag wenig verändert präsentiert. Der ATX verbesserte sich kurz vor zwölf Uhr um magere 0,03 Prozent auf 3,775,58 Punkte. An den europäischen Leitbörsen herrscht eine leichte freundliche Anlegerstimmung vor. Wegen des US-Feiertages "Thanksgiving" gestaltet sich der Aktienhandel auch in Europa ruhig. An der Wall Street wird heute nicht gehandelt.Am heimischen ...

