Frankfurt nimmt die Zahlen von Aroundtown mit grosser Skepsis auf. Vor dem Hintergrund steigender Zinsen stehen Gewerbeimmobilien nicht an erster Stelle bei den institutionellen Investoren.Auf den ersten Blick enttäuschen die Zahlen von Aroundtown (LU1673108939). Geht man jedoch in die Details, überrascht das Unternehmen positiv und widerlegt die Skepsis der Börse, die den Titel in den vergangenen Monaten in den Keller geschickt hatte.In den ersten neun Monaten hat der Spezialist für deutsche Gewerbeimmobilien einen Umsatz von 936 Mio. Euro erlöst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...