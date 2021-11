w:o TV-Anchorman Martin Kerscher blickt mit Sandra Navidi auf Cannabis als Investment in den USA. Worauf sollten deutsche Anleger jetzt kurz vor der Legalisierung achten? Und: Ein heißer Tipp zu einem Zukunftssektor!

Die Legalisierung von Cannabis in Deutschland kommt. "Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein", schreiben SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag. Dadurch werde die "Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet", heißt es.

w:o TV-Anchorman Martin Kerscher spricht mit Sandra Navidi über das Potenzial des 100 Milliarden-Dollar-Marktes - und entlockt ihr einen Tipp, wo ebenfalls saftige Renditen lauern.

Video: Martin Kerscher, Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion