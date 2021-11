Zum Anfang die schlechte Nachricht: Der maydornreport ist schwer unter Druck geraten - unter Preisdruck. Von heute bis einschließlich Montag gibt es meinen Börsendienst mit einem Abschlag von 25 Prozent (Code Black21) .Einen so großen Rabatt gab es noch nie - und wird es (hoffentlich) auch nie wieder geben.Valneva bricht nach oben ausChancen am Aktienmarkt gibt es indes immer - man muss sie nur finden. Eine sehr gute Chance habe ich gestern in meinem Newsletter maydornsmeinung mit Valneva vorgestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...