Mainz (ots) -Thronverzicht, Tod, Skandale - die Familiengeschichte der Windsors ist aufregend. Die dreiteilige ZDFinfo-Reihe "Die Windsors privat" - am Dienstag, 30. November 2021, ab 16.30 Uhr in ZDFinfo und bereits ab Samstag, 27. November 2021, 5.00 in der ZDFmediathek - schaut auf das Leben von Prinzessin Margaret, Queen Mum und Lord Mountbatten.Prinzessin Margaret machte als königliche Rebellin mit tragischen Liebesgeschichten Schlagzeilen. Sie steht für eine neue Generation der britischen Royals, die mit Partys und Affären für Skandale und für hohe Auflagen der Klatschpresse sorgte. Sie war das Gegenbild zu ihrer älteren Schwester, Königin Elizabeth II., und sie war die erste Royal, die einen Bürgerlichen heiratete.Elizabeth - viele kennen sie als Queen Mum. Eine ältere, immer lächelnde Dame. Einst selbst überraschend Königin, musste sie ihrer Tochter den Thron überlassen. Die Schattenrolle gefiel ihr nicht. Als Königinmutter brauchte sie einen neuen Platz. Mit Verstand und Charme setzte sie sich durch. Ihr größter Widersacher: Schwiegersohn Prinz Philip. Bis heute gilt Queen Mum als britische Legende und starke Frau.Über drei Generationen hinweg pflegte Lord Louis Mountbatten enge Beziehungen zur Königsfamilie. Mit seiner Unterstützung heiratete sein Neffe Prinz Philip die Thronfolgerin Elizabeth. Später wurde er zum besten Freund und Berater von Prinz Charles. Lord Mountbatten war eine Schlüsselfigur für die britische Krone. In der Royal Navy stieg er zum obersten Befehlshaber auf. Doch sein Ruhm machte ihn zur Zielscheibe seiner Gegner.Alle Folgen im Überblick:ZDFinfo: Dienstag, 30. November 2021, 16.30 UhrDie Windsors privat: Prinzessin MargaretZDFinfo: Dienstag, 30. November 2021, 17.15 UhrDie Windsors privat: Queen MumZDFinfo: Dienstag, 30. November 2021, 18.00 UhrDie Windsors privat: Lord MountbattenAlle Folgen sind ab Samstag, 27. November 2021, 5.00 Uhr für ein Jahr in der ZDFmediathek verfügbar.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/diewindsorsprivatDie drei Teile "Die Windsors privat" stehen für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-dokuPressekontakt:ZDF/KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5082887