Mit einem satten Plus von rund sechs Prozent führt RWE den DAX am Donnerstag an. Der Versorger wird inzwischen als Green-Tech-Aktie gehandelt und profitiert von den neuen Plänen der Ampel-Koalition zum Klimaschutz. Durch den Kurssprung hat der Titel nach der monatelangen Seitwärtsbewegung endlich das ersehnte Kaufsignal geliefert.Mehr Solar- und Windkraft soll durch weniger Bürokratie und mehr Investitionen in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Zudem wird der Kohleausstieg idealerweise bis 2030 ...

