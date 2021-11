Das Unternehmen hat die Elektrifizierung verschlafen. Jetzt will der chinesische Autohersteller den Markt für Stromer mit seiner neuen Modellgruppe Zeekr aufmischen.Seine Designs und Experimente brachten Li Shu Fu den Spitznamen "Zaoche Fengzi" ein, was übersetzt so viel bedeutet wie "Verrückter Autobauer". Nun ja, verrückt ist Li sicherlich. Denn wer bitte gründet mit Anfang 20 eine Fabrik zum Bau von Kühlschränken, um dann in die Produktion von Autos einzusteigen!? Und wer bitte zieht 7,5 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...