Telekom-Prozess: Mit einem Vergleichsvorschlag neigt sich einer der größten Anlegerprozesse in Deutschland seinem Ende entgegen. Die Anwaltskanzlei Tilp hat in dem Verfahren den Musterkläger vertreten. Tilp-Geschäftsführer Peter Gundermann erläutert, warum damit Rechtsgeschichte geschrieben wurde, was geschädigte Telekom-Aktionäre davon haben,...

Den vollständigen Artikel lesen ...