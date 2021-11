Nemetschek begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. So springt der Kurs um rund fünf Prozent nach oben. Dieser Anstieg verteuert das Papier nun auf 105,60. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot in der Jahresend-Rallye auf die Überholspur. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern!

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund zehn Prozent zum Monatshoch. Dieses Top liegt bei 115,65 EUR. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi.

Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Danach notiert Nemetschek in Aufwärtstrends, denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...