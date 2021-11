HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Grand City Properties nach Neunmonatszahlen und Bestätigung der Jahresprognose von 23 auf 22 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Michael Seufert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Halten". Er verwies darauf, dass das Immobilienunternehmen in den neun Monaten zwar einen minimalen Rückgang der Gesamtmieteinnahmen hinnehmen musste, das operative Ergebnis (FFO) aber leicht verbessern konnte./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2021 / 13:44 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2021 / 13:52 / MEZ



ISIN: LU0775917882

