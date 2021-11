Stuttgart (ots) -Italien und Schweden, Sehnsuchtsländer der Deutschen im Süden und im Norden, sind 2022 die Top-Traumziele für den Camping-Urlaub, der weiterhin boomt. Sie bieten alles, was das Camper-Herz begehrt: Sonne, Strand, Seen und Meer, Dünen und Berge mit viel Raum für Outdoor-Aktivitäten, Gemütlichkeit und kulinarischen Genuss. All dies erleben Urlauber per Wohnmobil, Campervan oder Wohnwagen, wenn sie mit der neuen Auflage des Spezialmagazins "Traumziele für Camper 2022 (https://shop.doldemedien.de/Traumziele-fuer-Camper-01-2022-Magische-Plaetze-E-Paper-oder-Print-Ausgabe)" reisen."Unsere aktuelle Traumziele-Ausgabe inspiriert mit magischen Plätzen und Erlebnissen zu jeder Jahreszeit: Dolce vita am Lago Maggiore, Wandern in den Dolomiten, Hygge-Lifestyle in Skandinavien und Road-Trips durch Lappland", sagt Verlagsleiterin Christine Felsinger vom DoldeMedien Verlag Stuttgart, der das 148 Seiten starke Magazin schon im dritten Jahr herausgibt. "Wir präsentieren diesmal noch mehr Ziele als je zuvor: Es sind acht europäische Länder mit insgesamt 23 Top-Campingregionen und 66 attraktiven Campingplätzen. Natürlich hat auch Deutschland wieder einen festen Platz in unseren 'Traumzielen' mit Urlaubstipps direkt vor der Haustür."Rund um die Campingplätze locken handverlesene Highlights zu jeder einzelnen Zielregion: Die Redaktion hat schöne Plätze in der Natur entdeckt, romantische Schlösser und lebendige Städtchen, Tipps für Kurz-Trips am Urlaubsort, kulturelle Sehenswürdigkeiten sowie Inspirationen für kulinarische Genüsse und Shopping. Neu sind diesmal regionale Rezepte zum Nachkochen, mit denen Urlauber sich schon vor der Reise in Urlaubsstimmung schlemmen können.Aus dem Inhalt "Traumziele für Camper 2022"23 Top-Camping-Regionen in Deutschland und Europa:- Italien: Südtirol, Piemont, Trentino- Österreich: Steiermark, Kärnten, Tirol- Schweiz: Tessin- Frankreich: Ardéche- Deutschland: Nieder- und Oberbayern, Osnabrücker Land, Fehmarn, Zingst, Rügen- Dänemark: Jütland, Insel Møn- Schweden: Süd-/Westschweden, Lappland- Polen: Ostsee, Riesengebirge, Hohe TatraPreis: 8,90 EUR, Umfang: 148 SeitenFormat: XL-Magazin mit Umschlagklappe und ÜbersichtskartePressekontakt:Christine FelsingerVerlagsleiterin / Leitung ProdukteDoldeMedien Verlag GmbHNaststraße 19 B70376 StuttgartTelefon +49 (0) 711 55 349 0christine.felsinger@doldemedien.deOriginal-Content von: DoldeMedien Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117765/5083003