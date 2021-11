Wien (www.fondscheck.de) - Der Themenfonds Pictet Security (ISIN LU0270904781/ WKN A0LC44) hat von der Ratingagentur Scop nach fast eineinhalb Jahren, die er in der "B"-Abteilung verbringen musste, wieder die Spitzennote "A" erhalten, so die Experten von "FONDS professionell".Das knapp neun Milliarden Euro schwere Aktienportfolio setze auf Unternehmen, die Lösungen in den Bereichen physische Sicherheit, Sicherheitsdienstleistungen und Cyber-Security anböten - und das erfolgreich, sodass Scope den Fonds, der sich zurzeit in einem Soft Close befinde, hochgestuft habe. "Der Fonds überzeugt insbesondere durch seine Performance: Über fünf und drei Jahre erzielte er eine annualisierte Wertentwicklung von 15,8 und 20,4 Prozent, während die Peergroup durchschnittlich auf 10,9 und 14,1 Prozent kam", so das Urteil von Scope-Analystin Barbara Claus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...