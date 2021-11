Der Machtstreit bei Volkswagen ist noch immer in vollem Gange und am Mittwoch fanden im Aufsichtsrat stundenlange Gespäche zu der Problematik statt. Neue Entwicklungen ergaben sich dabei allerdings nicht. Wie das "manager magazin" berichtet, sprachen Insider lediglich von einer angespannten Stimmung, wollten ansonsten aber keine Details nennen.Genervt zeigen sich von den anhaltenden Querelen die Analysten. Einer davon wird im manager magazin mit den Worten zitiert, dass der Kapitalmarkt "die Nase voll" habe vom Hin und Her im Konzern. Das Interesse an ...

