Chur (ots) -Bereits zum zehnten Mal untersucht die IFZ Retail-Banking-Studie der Hochschule Luzern, welche Banken aus Sicht der Finanzkennzahlen die besten im Lande sind. Die Graubündner Kantonalbank (GKB) ist dieses Jahr die Nr. 1 unter den grösseren Banken.Die Retail-Banking-Studie der Hochschule Luzern untersuchte die Jahresabschlüsse von 90 Instituten. Basierend auf neun Kennzahlen wurde die aus Zahlensicht beste Retailbank ermittelt. Aufgrund der grössenabhängigen strukturellen Unterschiede wurden die Banken erstmals in Grössenklassen eingeteilt.GKB Nr. 1 bei grössten BankenIm diesjährigen Rating schneidet die GKB in der Kategorie "Bilanzsumme über 25 Milliarden Franken" am besten ab. CEO Daniel Fust freut sich über den Spitzenplatz der Bank: "Das Resultat widerspiegelt die breit diversifizierte Ertragskraft der GKB und zeigt, dass wir mit dem strategischen Ausbau des Anlagegeschäfts auf dem richtigen Weg sind". Auch bei der Produktivität, ausgedrückt mit der Cost/Income-Ratio, gehöre die Graubündner Kantonalbank weiterhin zu den besten Instituten.Zur IFZ Retail Banking StudieDie "IFZ Retail Banking Studie 2021" des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern setzt sechs Schwerpunkte. Dazu gehören unter anderem die Zufriedenheit von Bankkundinnen und Bankkunden, die Kennzahlen der Schweizer Retailbanken sowie deren Corporate Governance. Weitere Informationen zur ganzen Studie unter: www.hslu.ch/retailbanking- Bildmaterial der GKB (https://www.gkb.ch/de/ueber-uns/medien-investoren/medien/fotos-videos)