Der einzige deutsche 3D-Spezialist rechnet mit einem jährlichen Umsatzplus zwischen 22 und 24 %, kostet aber 392 Mio. € und erreicht im kommenden Jahr eine glatte schwarze Null im Ergebnis, doch der Kurs ist schwer einzuordnen.Der 3D-Druck gehört inzwischen in fast allen Industriebereichen zur Standardausrüstung in der Entwicklung neuer Produkte. Die Berichterstattung darüber ist sparsam, weil kompliziert.Die Hochrechnungen für die Anwendung von 3D-Druck bis 2030 reichen in der Verdrei- bis Vervierfachung, mit der zunehmenden Breite der Anwendung zum einen und den Hochrechnungen bereits laufender Programme zum anderen. Es ist ein klassisches Wachstumsmodell in einer neuen Technologie.