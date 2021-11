Köln (ots) -Der Dezember steht bei RTL+ ganz im Zeichen von "Sisi": Die neue Event-Serie wirft einen Blick auf das Leben einer jungen Frau, die als Kaiserin Geschichte geschrieben hat und als Filmfigur zur Legende wurde. Zu sehen ist die sechsteilige Produktion ab dem 12.12 auf RTL+. Bereits ab dem 10.12. bietet der Streamingdienst die drei "Sissi"-Klassiker mit Romy Schneider aus den 1950er-Jahren sowie den Film "Mädchenjahre einer Königin" an. Pünktlich zum Fest der Liebe sind bei RTL+ zudem die Weihnachtsfilme "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und "Tatsächlich... Liebe" zu sehen. Schließlich kommen auch Love-Reality-Fans auf ihre Kosten, denn am 14.12. startet die dritte Staffel von "Are You The One?".Die Streaming Highlights im Überblick:Eigenproduzierte Fiction im DezemberOriginal: "Sisi" - Staffel 1, 6 Folgen, ab 12. DezemberOriginal: "Friedmanns Vier" - Staffel 1, 8 Folgen, ab 19. DezemberOriginal: "Der Rebell - Von Leimen nach Wimbledon" - ab 16. DezemberInternationale Fiction im Dezember 2021"Two and a Half Men" - Staffel 7-12, ab 1. Dezember"The 100" - Staffel 1-7, ab 1. Dezember"Seattle Firefighters" - Staffel 1-3, 43 Folgen, ab 2. Dezember"Too Close" - Staffel 1, 3 Folgen, exklusiv ab 23. Dezember"Vikings" - Teil 2 Staffel 6, 10 Folgen, ab 30. DezemberDokumentationen im Dezember 2021"Allen vs. Farrow" - 4 Folgen, exklusiv ab 2. DezemberOriginal: "Ansgar Brinkmann - Der Straßenfußballer" - ab 9. DezemberOriginal: "Die Kölner Silvesternacht" - 3 Folgen, ab 9. DezemberOriginal: "Totilas - das Millionengeschäft mit dem Jahrhundertpferd" - 3 Folgen ab 14. DezemberReality Original im Dezember 2021"Are You The One?" - Staffel 3, 20 Folgen, ab 14. DezemberFilme im Dezember 2021ab 1. Dezember"Das Mädchen und der Kommissar""Für immer in meinem Herzen""Romance Retreat - Urlaub fürs Herz""A Summer to Remember""Just for the Summer""HintO f Love... eine Prise Liebe""Ein Rezept zum Verlieben""Royally Ever After: Ich heirate einen Prinzen""Royal Ever After: Ein Prinz zu Silvester""Der Prinz & Ich - Königliches Abenteuer""Die total perfekte Hochzeit""Liebe mit Herz und Hund""Take Care""Hope Ranch""Sie nannten ihn Plattfuß""Plattfuß in Hong Kong""Plattfuß in Afrika""Plattfuß am Nil"ab 10. Dezember"Sissi""Sissi - die junge Kaiserin""Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin""Mädchenjahre einer Königin""Christine""Ludwig II. "Weihnachtsfilme auf RTL+"Tatsächlich... Liebe""Drei Haselnüsse für Aschenbrödel""Liebe braucht keine Ferien"Noch mehr Weihnachtshighlights hier (https://www.tvnow.de/specials/weihnachtsfilme)Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im Dezember:Original: "Sisi" - Staffel 1, 6 Folgen, ab 12. DezemberDie RTL+ Event-Serie "Sisi" wirft einen neuen Blick auf das Leben einer jungen Frau, die als Kaiserin Geschichte geschrieben hat und als Filmfigur zur Legende wurde. Sie erzählt die Liebesgeschichte von zwei jungen Menschen zwischen persönlichem Verlangen und politischen Zwängen, zwischen Macht und Verletzlichkeit. Auf der einen Seite Elisabeth von Österreich-Ungarn, genannt Sisi, die als "schönste Frau Europas" bekannt war, sich den starren höfischen Gepflogenheiten widersetzte und die Macht ihrer äußeren Erscheinung für sich und ihre Ideale zu nutzen wusste. Auf der anderen Seite Franz Joseph I., der die Last der Krone in persönliche und politische Härte übertrug und in Sisi eine ungewöhnliche Verbündete fand.Original: "Friedmanns Vier" - Staffel 1, 8 Folgen, ab 19. DezemberDas Schicksal zwingt die Familie Friedmann in die Knie. Aber gemeinsam stehen sie wieder auf und wachsen über sich hinaus. Die neue RTL+ Eigenproduktion "Friedmanns Vier" produziert von der Redseven Entertainment GmbH, ist eine bewegende Familienserie und eine mitreißende Coming-of-Age-Story. Die achtteilige Serie zeigt berührend und lebendig zugleich, dass in jedem Verlust eine Chance steckt und in jedem Ende auch ein Anfang liegt. Die Hauptrollen übernehmen Tom Beck ("Alarm für Cobra 11", "You Are Wanted"), Picco von Groote ("Starfighter - Sie wollten den Himmel erobern", "Die Liebe des Hans Albers") sowie die Jungdarsteller:innen Anna-Lena Schwing ("Sörensen hat Angst", "Sløborn"), Kya-Celina Barucki ("Schlaflos in Portugal", "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo") und Amadeo*Leo Arndt ("Weil ich Leo bin")."Too Close" - Staffel 1, 3 Folgen, exklusiv ab 23. Dezember"Too Close" handelt von einer starken und mächtigen, zugleich aber gefährlichen Nähe zwischen zwei Frauen. Connie Mortensen wird eines abscheulichen Verbrechens beschuldigt - und die engagierte forensische Psychiaterin Emma Robertson hat die Aufgabe, Connie zu befragen. Ihre Einschätzung der Zurechnungsfähigkeit wird darüber entscheiden, ob Connie lebenslänglich ins Gefängnis muss, in einer psychiatrischen Klinik landet - oder ob sie die Chance auf Rehabilitation und Entlassung erhält. Emma hofft, dass der vielbeachtete Fall ihre Karriere beflügeln wird, aber ihre Sitzungen mit Connie werden schnell zu einem komplexen psychologischen Katz- und Mausspiel mit verwirrenden sexuellen Unterströmungen.Original: "Ansgar Brinkmann - Der Straßenfußballer" - ab 9. DezemberAnsgar Brinkmann ist der Antiheld des deutschen Fußballs. In seiner 20-jährigen Profikarriere spielte er von der Bundes- bis hinunter in die Bezirksliga für 16 Vereine, konnte aber nie einen Titelgewinn feiern. In der Dokumentation "Ansgar Brinkmann - Der Straßenfußballer" trifft Brinkmann Weggefährten wie seinen früheren Zimmernachbarn Jürgen Klopp und spricht mit ihnen über seine einzigartige Laufbahn. Sowohl von ihm gestresste Trainer als auch ehemalige Teamkollegen wie Oliver Bierhoff, Gegenspieler wie Lothar Matthäus oder Freunde wie Rapper Casper beschreiben, warum Brinkmann trotz weniger Bundesligaeinsätze bei vielen Fußballfans unvergessen und bis heute ein Publikumsliebling ist.Original: "Die Kölner Silvesternacht" - 3 Folgen, ab 9. DezemberMehr als 500 Frauen wurden in der Kölner Silvesternacht am 31.12.2015 Opfer sexueller Gewalt. Viele Täter kamen aus den Maghreb-Staaten. Wie konnte es dazu kommen? Warum war diese Nacht auch ein "Turning Point" für Deutschland? Die 3-teilige Doku zeigt die gesellschaftlichen und politischen Zusammenhänge. Exponierte Journalisten, Täter, Opfer, Helfer, Politiker und der Einsatzleiter ordnen die Ereignisse aus unterschiedlichen Perspektiven ein."Are You The One?" - Staffel 3, 20 Folgen, ab 14. DezemberWürde man seinen Traumpartner erkennen, wenn er direkt vor einem stünde? In der Love-Reality "Are You The One?" treffen jeweils zehn Single-Frauen und -Männer aus ganz Deutschland auf ihr perfektes Match - ermittelt mit der Hilfe von Experten! Doch dieses Liebesspiel hat es in sich: Wer zu wem passt, müssen die Teilnehmer selbst herausfinden und sich dafür eine Strategie überlegen. Denn nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro. Am Ende einer jeden Doppelfolge wählen die Singles in der "Matching Night" ihre zehn perfekten Paare. 