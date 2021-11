DJ PTA-Adhoc: POLYTEC HOLDING AG: Veröffentlichung gemäß § 5 Abs. 2 Rechnungslegungs-Kontrollgesetz (RL-KG)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hörsching (pta042/25.11.2021/15:25) - . Der Konzernabschluss zum 31.12.2019 sowie der Halbjahresabschluss zum 30.6.2020 der POLYTEC Holding AG sind von der Österreichischen Prüfstelle für Rechnungslegung (OePR) einer Prüfung gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 RL-KG (Prüfung ohne besonderen Anlass) unterzogen worden. Im Rahmen dieser Prüfung hat der Prüfsenat der OePR eine fehlerhafte Rechnungslegung festgestellt. Im Einzelnen handelt es sich um folgenden Verstoß gegen anzuwendende Rechnungslegungsvorschriften:

Der für die CGU Carstyling vorgenommene Impairment Test beruht auf Cashflow-Prognosen, die nicht auf vernünftigen und vertretbaren Annahmen gemäß IAS 36.33(a) aufbauen, die die beste vom Management vorgenommene Einschätzung der ökonomischen Rahmenbedingungen repräsentiert. Ferner hat das Management nicht gemäß IAS 36.34 sichergestellt, dass die Annahmen, auf denen die Cashflow-Prognosen beruhen, mit den effektiven Ergebnissen der Vergangenheit übereinstimmen. Weiters widerspricht die Annahme einer kontinuierlichen Steigerung der Ergebnisse (wie sie in der Mittelfristplanung für die Annahmen des Terminal Value getroffen wurden) den Anforderungen gemäß IAS 36.37 nicht, wonach zu erwarten ist, dass der Wettbewerb zu einem Druck auf die Ergebnismargen führen wird. Daher konnte die Werthaltigkeit nahezu des gesamten Firmenwerts für die CGU Carstyling in Höhe von TEUR 12.643 zum 31.12.2019 nicht nachgewiesen werden. Damit sind das Ergebnis und das Eigenkapital zum 31.12.2019 sowie das Eigenkapital zum 30.06.2020 zu hoch ausgewiesen worden.

(Ende)

Aussender: POLYTEC HOLDING AG Adresse: Polytec-Straße 1, 4063 Hörsching Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Paul Rettenbacher Tel.: +43 7221 701 292 E-Mail: paul.rettenbacher@polytec-group.com Website: www.polytec-group.com

ISIN(s): AT0000A00XX9 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1637850300956 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2021 09:25 ET (14:25 GMT)