Man kann es Pflichtrente nennen, oder auch den Zwang zur Rentenvorsorge. Die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP drängt Selbständige dazu einzuzahlen - so oder so. Besonders die FDP dürfte bei diesem Punkt wohl mit geballter Faust in der Tasche zugestimmt haben, da Selbständige zur Kernklientel der FDP zählen. Und was scheut ein Unternehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...