Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 hat an der Börse trotz eines rasanten Wachstums einen schweren Stand. Das seit Februar am Finanzmarkt notierte Papier sackte zuletzt auf ein Rekordtief ab - und das obwohl die Umsatzprognose für das laufende Jahr erneut erhöht wurde und die Analysten überwiegend optimistisch sind. Was Auto1 umtreibt, was...

Den vollständigen Artikel lesen ...