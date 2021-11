DJ PTA-HV: Erste Group Bank AG: Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung

Ergebnisse Hauptversammlung

Wien (pta046/25.11.2021/16:15) - Außerordentliche Hauptversammlung - Abstimmungsergebnisse

Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich Tel: +43 (0)5 0100 10100 Fax: +43 (0)5 0100 910100 Homepage: www.erstegroup.com E-mail: contact@erstegroup.com

Wertpapiere: AT0000652011: Stammaktien o.N.

Ort der Hauptversammlung im Sinne von § 106 Z 1 AktG war der Sitz der Gesellschaft am Erste Campus, 1100 Wien, Am Belvedere 1.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Erste Group Bank AG am 25. November 2021, 10.00 Uhr Wiener Zeit, wurde auf Grundlage von § 1 Abs 2 COVID-19-GesG ("COVID-19-GesG", BGBl. I Nr. 16/2020) in der geltenden Fassung und der COVID-19-GesV ("COVID-19-GesV", BGBl. II Nr. 140/2020) in der geltenden Fassung unter Berücksichtigung der Interessen sowohl der Gesellschaft als auch der Teilnehmer als "virtuelle Hauptversammlung" durchgeführt.

Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 4. November 2021, Ausgabenummer 214. Nachweisstichtag zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung: 15. Mai 2021 (24:00 Uhr Wiener Zeit).

Der einzige Punkt der Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Die Abstimmungsergebnisse können Sie auch auf unserer Homepage abrufen: http://www.erstegroup.com/de/investoren/events/hauptversammlungen

Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 307.377.042 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,51% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 307.377.042 JA-Stimmen: 306.881.958 Stimmen NEIN-Stimmen: 495.084 Stimmen Stimmenthaltung: 90.059 Stimmen

Aussender: Erste Group Bank AG Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer / Gerald Krames Tel.: +43 (0)50100-17741 E-Mail: investor.relations@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com

ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange

November 25, 2021 10:15 ET (15:15 GMT)