Der internationale und auf digitale Transformation spezialisierte IT-Dienstleister Avenga (https://www.avenga.com/de/)wächst weiter und hat heute bekannt gegeben, dass er Perfectial übernimmt. Das in der Ukraine ansässige Technologieunternehmen bringt ein Team von 500 Ingenieuren und UX-Spezialisten mit zu Avenga. Diese Verstärkung ermöglicht es, die stetig wachsenden Kundenanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig das globale Serviceangebot schneller zu skalieren. Als Teil der langfristigen Unternehmensstrategie unterstreicht die Übernahme zudem das Ziel der Avenga-Gruppe, sich im internationalen IT-Markt als einer der Top-Player zu etablieren."Innerhalb des letzten Jahres ist der weltweite Umsatz von Avenga konstant und deutlich gestiegen. Im selben Zeitraum ist unser Team von 2.500 auf über 3.000 Mitarbeiter angewachsen. Allerdings müssen wir unser starkes organisches Wachstum zusätzlich beschleunigen, um die steigenden Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und Projekte in hoher Qualität schnellstmöglich umzusetzen", erklärt Jan Webering, CEO von Avenga. Deshalb habe man sich nach einer umfassenden Marktevaluierung dazu entschlossen, Perfectial und seine 500 IT-Spezialisten zu übernehmen. "Perfectial passt mit der Arbeitsweise und -einstellung seiner Mitarbeiter, insbesondere ihrem bedingungslosen Fokus auf Kundenzufriedenheit und digitale Exzellenz, perfekt zu uns", so Webering.Weichen für weiteres Wachstum gestelltAvenga ist ein erfahrener Technologiepartner und unterstützt seine Kunden weltweit mit Strategie, Customer Experience, Solution Engineering, Managed Services und der Entwicklung von Softwareprodukten. Darauf setzen bekannte Marken vor allem aus Pharma- und Gesundheitswesen, Finanz- und Versicherungswirtschaft, Immobilien und Automobilbranche sowie Medien und Handel. Zu den mehr als 350 Kunden zählen beispielsweise ABB, Volvo, Boehringer Ingelheim, HDI und Swiss Life.Mit weit über 3.500 Fachleuten und mehr als 20 Jahren Erfahrung in der IT und digitalen Transformation unterhält das Unternehmen insgesamt 27 Standorte in Europa, Asien und den USA. Die weitere internationale Expansion des Unternehmens wird von Oaktree Capital Management und Cornerstone Investment Management unterstützt."Dass Avenga sich für Perfectial entschieden hat, zeigt, dass wir ein Team mit beeindruckendem Fachwissen aufgebaut haben. Die Zugehörigkeit zur Avenga-Gruppe wird uns fortan die Möglichkeit geben, in noch größerem Umfang als bisher sinnvolle Veränderungen herbeizuführen. Und zwar indem wir genau das tun, was wir schon immer getan haben: Wir beraten, entwerfen, entwickeln und liefern schnelle Ergebnisse für herausragende, praxisnahe Lösungen. Dass wir uns darauf freuen, dieses neue Kapitel in unserem Berufsleben zu beginnen, versteht sich von selbst", sagt Andriy Skoropad, CEO und Mitbegründer von Perfectial.