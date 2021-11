DJ Kellner: Entscheidung über Ministerposten der Grünen am Abend

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Grünen werden erst am heutigen Donnerstagabend ihre Entscheidung über das Ministertableau bekannt geben, da die Beratungen noch anhalten, erklärte Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Partei. Zunächst werde die Parteispitze in einem Bund-Länder-Forum die Ergebnisse der Koalitionsgespräche vorstellen. Die beiden Parteichefs werden zu Reden erwartet. Anschließend beginnt der zehntägige Mitgliederentscheid über das Regelwerk. Das Ergebnis werde am 6. Dezember bekanntgegeben.

Der Bundesvorstand und der Parteirat beraten "gründlich" und die Beratungszeit "dauere noch an", so Kellner. Nach dem Bund-Länder-Forum, das um 17:30 Uhr enden soll, würden die Beratungen fortgeführt. Man werde "im Laufe des heutigen Tages darüber entscheiden", so Kellner.

Laut Koalitionsvertrag soll das neue Superministerium Wirtschaft und Klima an die Grünen gehen, für das Grünen-Chef Robert Habeck gehandelt wird. Ebenfalls an die Grünen geht das Auswärtige Amt, für das wohl die Co-Vorsitzende Annalena Baerbock vorgesehen ist, sowie die Ministerien Umwelt, Landwirtschaft und Familie.

Habeck hat bereits Regierungserfahrung in Schleswig-Holstein gesammelt. Dort war er von 2012 bis 2018 stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Energiewende und Landwirtschaft. Mit der Energiewende kennt der studierte Germanist und Philosoph sich daher gut aus. Mit Baerbock würde zum ersten Mal eine Frau das Auswärtige Amt leiten.

Die FDP hat am gestrigen Mittwoch ihre Ministerliste vorgelegt und hält am 5. Dezember einen außerordentlichen Parteitag ab, bei dem über den Koalitionsvertrag abgestimmt wird. Die SPD will erst in der kommenden Woche die Besetzung der Ministerien bekanntgeben. Auf einem digitalen Parteitag am 4. Dezember soll über das Vertragswerk abgestimmt werden.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz soll in der Woche vom 6. Dezember als Nachfolger von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gewählt werden.

