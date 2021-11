BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Robert Habeck sieht in den künftigen Ministerien der Partei in der Ampel-Koalition eine große Chance für den Klimaschutz. Habeck sprach am Donnerstag bei einem Bund-Länder-Forum seiner Partei von einem Kleeblatt. Er bezog sich auf das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das Umweltministerium und das Landwirtschaftsministerium - diese Ministerien, die künftig an die Grünen gehen, hätten sich in der Vergangenheit oft blockiert, so Habeck. Er gilt als Favorit auf den Posten als neuer Wirtschafts- und Klimaminister./hoe/DP/he