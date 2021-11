Man sollte meinen, dass die Investition in Aktien, die in der Vergangenheit gut performed haben, die einfachste Anlageform ist, die jeder Anleger als erstes ausprobiert. Das Gegenteil ist der Fall: Menschen sind Schnäppchenjäger - und starke psychologische Barrieren verhindern, dass der junge Anleger gerade in solche Unternehmen investiert.Ein historisches Schauspiel in vier AktenBetrachten wir die Aktie von 3M. Wenn man Anfang 1990 auf den Chart der Aktie geblickt hätte, hätte man folgendes Bild ...

Den vollständigen Artikel lesen ...