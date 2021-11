DJ Habeck: Außenministerin wird wohl Annalena Baerbock

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Parteichef Robert Habeck hat bestätigt, dass die Co-Vorsitzende Annalena Baerbock wohl Außenministerin in der Ampel-Koalition mit SPD und FDP wird. In einer Beratung mit Grünen-Mitgliedern über den Koalitionsvertrag sagte Habeck, dass es am Ende darum geht, mit der grünen Programmatik in der Wirklichkeit etwas zu verändern und erfolgreich zu sein.

Er räumte ein, dass die Grünen bei der Ressort-Verteilung mit anderen Ministerien herausgekommen sind als ursprünglich erwünscht. Aber wichtig sei, dass man das Auswärtige Amt bekommen habe und damit auch auf globaler Ebene die Klimakrise bekämpfen könne. Denn man verstehe nicht, "was in diesem Land los ist, wenn man nicht versteht, was außerhalb los ist", so Habeck. Natürlich sei es so, dass "die Probleme die wir hier haben, das Bekämpfen der Artenkrise, das Bekämpfen der Klimakrise nur gelingt, wenn es auch anderenorts gelingt", so Habeck. "Und es ist folgerichtig, dass wir deshalb wieder mit großer Wahrscheinlichkeit das Außenministerium mit Annalena Baerbock besetzen werden, um diesen Auftrag umzusetzen."

Anders als gemeinhin erwartet haben die Freidemokraten und nicht die Grünen den Zuschlag für das Verkehrsressort bekommen. Auch das Finanzministerium ging an die FDP. Die Grünen werden erst am heutigen Donnerstagabend ihre Entscheidung über das Ministertableau bekannt geben, da die Beratungen dazu erst nach Ende des Bund-Länder-Forum fortgeführt werden. Laut Koalitionsvertrag soll das neue Superministerium Wirtschaft und Klima an die Grünen gehen, für das Habeck gehandelt wird. Ebenfalls an die Grünen geht das Auswärtige Amt sowie die Ministerien Umwelt, Landwirtschaft und Familie.

