Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) hat sich den gestern veröffentlichten Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP angesehen und heute kurz zusammengefasst, welche Veränderungen die Vereinbarung für Privatanleger enthält. Schauen wir uns das mal an. Auch wenn an manchen Stellen offenbar der Mut gefehlt hat konkreter zu werden, so gibt es laut DSW doch etliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...