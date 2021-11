Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die 177 Seiten des Koalitionsvertrages laden ein, sich die Details genauer anzuschauen und das ist in gewissen Grenzen sicherlich auch sinnvoll, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Zunächst gelte es aber festzuhalten, dass die Art und Weise, wie dieses Verhandlungsergebnis erreicht worden sei - ohne Durchstechereien und im Einklang mit dem ehrgeizigen Zeitplan - ein Signal aussende, dass die neue Regierung effizienter und effektiver arbeiten werde, als das viele Beobachter angesichts eines ungewohnten Dreierbündnisses vielleicht erwartet hätten. Darüber hinaus könne man aus den Verhandlungen auch ableiten, dass - ein wichtiger Punkt in der heutigen Zeit - politische Stabilität gewährleistet sein werde, die letztlich der Wirtschaft und der Planbarkeit zugutekomme. D.h. es sei nicht davon auszugehen, dass die Koalition bei der nächst besten Gelegenheit platze. ...

