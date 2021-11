DJ XETRA-SCHLUSS/DAX fährt an Thanksgiving kleines Plus ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach oben. Der DAX schloss nach einem vergleichsweise ruhigen Handel an Thanksgiving 0,2 Prozent höher bei 15.918 Punkten. Die Politik, besser gesagt der am Vortag vorgelegte Koalitionsvertrag der Ampel-Koalition, lieferte einige Impulse. Die Analysten haben wohl über Nacht die 178 Seiten des Vertrages durchgearbeitet und sich Gedanken darüber gemacht, was dies für die von ihnen betreuten Unternehmen bedeutet. Klar ist, dass wie erwartet viele Milliarden in den Umweltschutz fließen und erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden. Aber auch die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene sorgte an der Börse für Freude.

Versorger profitieren von Milliarden-Investitionen

Der Koalitionsvertrag bietet nach Einschätzung der Analysten der UBS einen dringend benötigten Katalysator für den Versorgungssektor. Generell dürfte die Einigung die Position Europas an der Spitze der Energiewende festigen, wovon die europäischen Unternehmen für saubere Energie eindeutig profitieren sollten. RWE (+6,8%) dürfte angesichts der starken Aussagen zu deutschen erneuerbaren Energien profitieren. Die Analysten sehen in der Bemerkung zur Entschädigung nichts Negatives, da sie als Ausgangsposition für Verhandlungen interpretiert werden könne. Eon (+2,5%) würde von dem Plan zum Netzausbau und den einfacheren Planungsprozessen profitieren.

Für die Analysten von Jefferies ist positiv für Nordex (+7,5), dass laut Koalitionsvertrag geplant sei, zwei Prozent der Landfläche für Onshore-Windparks auszuweisen. Ab dem ersten Halbjahr 2022 wolle die Regierung bürokratische Hürden abbauen, um das Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Als eine der Schlüsselmärkte für Nordex sei dies eine große Chance, vor allem im Hinblick auf die wettbewerbsfähige Turbine Delta4000.

Synbiotic stiegen um 33 Prozent. Nach Einschätzung von Hauck & Aufhäuser ist das Unternehmen ein klarer Gewinner einer möglichen Cannabis-Legalisierung unter der neuen Ampel-Regierung. Die Analysten sprechen von einem "Meilenstein". Synbiotic sei Dank der starken Position im europäischen Cannabinoid-Markt ideal positioniert für regulatorische Änderungen und decke die gesamte Wertschöpfungskette ab.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.917,98 +0,2% +16,03% DAX-Future 15.916,00 +0,1% +16,74% XDAX 15.922,90 +0,1% +16,49% MDAX 35.012,01 +0,5% +13,69% TecDAX 3.870,27 +1,1% +20,47% SDAX 16.752,15 +1,1% +13,46% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,99 +24 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 21 19 0 2.850,3 57,3 87,9 MDAX 34 14 2 462,4 29,2 48,9 TecDAX 22 7 1 597,4 22,0 36,9 SDAX 39 28 3 252,6 12,3 16,7 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2021 11:53 ET (16:53 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.