Halle/MZ (ots) -



In Wirklichkeit aber ist Polen einer der größten Problempartner Deutschlands und der EU. Das zeigte sich am Vortag des Morawiecki-Besuches. Da stufte das Verfassungstribunal in Warschau Teile der europäischen Menschenrechtskonvention als unvereinbar mit Polens Verfassung ein. Ein Offenbarungseid! Denn das Tribunal urteilt nicht unabhängig, sondern auf Bestellung der rechtsnationalen PiS-Regierung. Und deshalb war es faktisch Morawiecki, der sich einmal mehr von europäischen Grundwerten lossagte.



Vor diesem Hintergrund ist es fast ein Hohn, wenn sich die PiS in der Belarus-Krise als Verteidigerin des freien Westens gegen eine Aggression aus Minsk aufspielt. Zugleich ist Warschau dabei, Polen ideell aus der EU herauszuführen.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5083206

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de