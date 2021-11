Beim norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel sah es heute Morgen zur Eröffnung noch ganz danach aus, als würde sich die Abwärtstendenz der vergangenen Tage fortsetzen. Unmittelbar nach der Eröffnung fiel der Kurs auf 1,73 Euro und damit auf den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober. Doch nach diesem Tiefschlag erholte sich die Aktie auf spektakuläre Art und Weise und verzeichnete bis zum Handelsende eine wahre Aufholjagd.

So wird die Aktie an der Handelsplattform derzeit für einen Kurs von 1,87 Euro gehandelt, also rund 14 Cent mehr als zur Eröffnung. Das entspricht einem Intraday-Plus von rund acht Prozent! Damit könnte der heutige Tag das Ende der kurzfristigen Korrektur bedeuten, die den ...

