Crowdstrike - CRWD: Outside Reversal nach dem IT-Desaster!

Mega-Chaos bei Flugverkehr, Banken, & Krankenhäusern wg. Antivirenprogramm Falcon-Sensor

Große Microsoft-Kunden weltweit waren betroffen!

Crowdstrike (CRWD) - ISIN US22788C1053

Rückblick:

Im Wochenverlauf hatten Äußerungen von Donald Trump zu deutlichen Abschlägen bei Tech-Werten geführt, für den Absturz der Crowdstrike-Aktie hatte das Cybersecurity-Unternehmen selbst mit einem Update-Fehler beim Antivirenprogramm Falcon-Sensor gesorgt. Das Wertpapier ist am Freitag unter das letzte Pivot-Tief gerutscht, womit der Aufwärtstrend gebrochen ist. Auch die 200-Tagelinie wurde intraday getestet. Der Schlusskurs lag aber über der roten Linie und auch über dem letzten Pivot-Tief, so dass eine Outside-Reversal-Konstellation vorliegt.

Crowdstrike-Aktie: Chart vom 19.07.2024, Kürzel: CRWD Kurs: 304.96 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit den gelben Linien und dem grünen Pfeil beschreiben wir eine mögliche Kurserholung in Richtung der gleitenden Durchschnitte. Dabei gehen wir aus, dass die Börsen in der Krisensituation am Freitag überreagiert haben und die Crowdstrike-Aktie übermäßig abgestraft haben.

Mögliches bärisches Szenario

Kurse unter der unteren gelben Linie sollten wir als deutliches Warnsignal auffassen. Derzeit sind Haftungsfragen für die Milliardenschäden noch weitgehend ungeklärt. Zudem könnten sich Kunden nach anderen Software-Herstellern umsehen.

Meinung:

Natürlich ist es extrem peinlich, wenn ausgerechnet ein Software für IT-Sicherheit ein globales Chaos verursacht. Dennoch: Mittels transparenter Kommunikation und einem Patch, der den Fehler bereinigen konnte, waren die meisten Systeme wieder hergestellt. Für derartige Vorfälle dürfte Crowdstrike versichert sein, da Fehler sich nicht grundsätzlich vermeiden lassen. Die Gefahr, dass Kunden abwandern könnten, ist zumindest begrenzt, da nur eine überschaubare Anzahl von Unternehmen vergleichbare Antiviren-Software für Windows-Großanwender anbietet. Es bleibt ein Imageschäden, der den weiteren Kursanstieg der Crowdstrike-Aktie ausbremsen könnte, eine technische Gegenreaktion nach dem starken Abverkauf ist aber sehr wahrscheinlich.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 65.1 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.1 Mrd. USD

Meine Meinung zu Crowdstrike ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Cyber-Sicherheitslage/Analysen-und-Prognosen/Threat-Intelligence/Krisen-Grosslagen/Crowdstrike_Microsoft/Crowdstrike_Microsoft_node.html

Veröffentlichungsdatum: 20.07.2024

Autor: Thomas Canali

