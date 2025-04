Zinsen, Zölle, Unsicherheit. Bitcoin, DAX & Aktien (Tesla, Intel, Netflix, Crowdstrike,...) im Fokus

Anzeige / Werbung

Schwungvoll eroberte der DAX daher heute die 22.000er-Marke zurück und notiert nun seit mehreren Handelstagen im Gewinn. Es schwingt weiterhin der positive Impuls das geplanten Fiskalpakets mit, welches der zukünftige Bundeskanzler Friedrich Merz im Mai dann auf den Weg bringen könnte. Die Zinssenkung der EZB vor einer Woche kann den Effekt eines Wirtschaftsaufschwungs zudem noch weiter stimulieren. Dabei litt der Euro zum Dollar und notiert nun wieder unter der 1,15er-Marke zum Wochenausklang.

Bei den Kryptowährungen kann sich der Bitcoin jedoch sehr gut behaupten und steht vor der psychologischen Schwelle von 100.000 US-Dollar. Sie gilt als Messwert für weitere Investitionen in diesem Bereich und ist seit mehreren Monaten nicht mehr gesehen worden.

Mit Blick auf die Wall Street ist im Dow Jones der Kampf um die runde 40.000er-Marke entbrannt und im S&P500 um die 5.500 - beides sind Bereiche, die bei einem Überschreiten auch den Abwärtstrend der letzten Wochen beenden könnten. Insofern gilt heute diese Marken verstärkte Aufmerksamkeit. Vorbörslich sind die US-Futures leicht im Minus, insbesondere der Technologiesektor mit dem Nasdaq wird von den aktuellen Quartalszahlen stark beeinflusst. Auf diese gehen wir im Auszug genauer ein.

Bleibt noch der Ölpreis als spannendes Asset, denn Sanktionen der USA gegen den Iran und weniger Reserven in den USA selbst könnten ein Treiber für steigende Notierungen werden.

Bei den Einzelwerten stand zunächst die Intel-Aktie im Fokus, deren Quartalszahlen am Vorabend für einen neuen Kursrutsch sorgten. Zuvor war die Aktie um 13 Prozent im Wochenverlauf gestiegen. Weitere Entlassungen wurden im Rahmen des Umstrukturierungsprozesses angekündigt, dabei sind bis Ende 2024 bereits 15.000 Mitarbeitende aus dem Unternehmen freigesetzt worden. Gelingt damit der Turnaround? Die Aktien sind an der 20-US-Dollar-Marke am Scheideweg, das Geschäftsmodell muss sich mit namhafter Konkurrenz, wie Nvidia, Apple oder AMD, auseinandersetzen.

Apropos Apple - der iPhone-Hersteller schwenkt von der China-Produktion auf das Land Indien um und möchte damit den aktuellen Streit der beiden Supermächte umgehen. Der Prozess kann jedoch bis Ende 2026 andauern. Aktuelle News aus der Bilanz erwarten wir in der kommenden Woche am Donnerstag.

Währenddessen hat auch Tesla seine Bücher geöffnet und mit 71 Prozent Gewinnrückgang sehr schwache Zahlen präsentiert. Konsequenterweise will der CEO Elon Musk nun aber wieder verstärkt das Unternehmen auf Kurs bringen und kündigte zudem das neue Modell Q und die Zulassung der Robotertaxis an. Mit dieser neuen Phantasie ist die Aktie in dieser Woche dann trotz der schwachen Zahlen wieder gefragt gewesen.

Ebenso gefragt ist Crowdstrike und hat damit gute Chancen, auf ein neues Allzeithoch zu steigen. Die Schwäche und der Skandal im letzten Sommer scheinen abgearbeitet zu sein, mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen sind die Erwartungen sehr positiv formuliert.

Auch die Google-Mutter Alphabet hat Quartalszahlen vermeldet und steigert weiter die Werbeumsätze. Der Gewinn sprang im Vergleich zum Vorjahresquartal sogar um 46 Prozent an, was in der Aktie eine positive Reaktion auslöste. Kann der Trend mit den hohen KI-Investitionen beibehalten werden?

Mit Blick auf das interaktive Meeting am Montag laden wir Dich recht herzlich unter diesem Link ein, Deine Wunsch-Aktien zur Analyse vorzuschlagen.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.