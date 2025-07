San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -- Leistungssteigerung von bis zu 50 % im Vergleich zur vorherigen Generation von Intel-Prozessoren- Maximale Rechendichte mit 4 Intel Xeon 6 Prozessoren für insgesamt bis zu 344 Kerne pro System- Unterstützt bis zu 6 Double-Width-GPUs für KI-Workloads in UnternehmenSuper Micro Computer, Inc. ("Supermicro" oder "SMCI"), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, liefert jetzt die branchenweit fortschrittlichsten 4-Sockel-Server für umfangreiche Datenbank- und Unternehmensanwendungen aus. Mit den neuesten Intel Xeon 6 Prozessoren mit Performance-Cores (P-Cores) sind diese neuen Server CXL 2.0-fähig und eignen sich ideal für HPC, unternehmenskritische Arbeitslasten und In-Memory-Datenbanken. Weitere Anwendungen, die von diesen Systemen profitieren werden, sind solche, die einen sehr großen Speicherbedarf mit enormer Rechenleistung erfordern, oder wissenschaftliche Simulationsanwendungen, die stark auf CPU-Rechenleistung mit geringen Latenzen angewiesen sind. Als entscheidende Komponente von Supermicros Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) bieten diese neuen Server eine deutlich höhere Leistung als frühere Generationen von 4-Sockel-Systemen."Diese neuen 4-Sockel-Server adressieren die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Unternehmen weltweit, welche die Einfachheit und Wartungsfreundlichkeit eines einzigen Systems mit bis zu 16 TB Speicher und bis zu 6 Double-Width-GPUs", sagt Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Mit unserem DCBBS-Ansatz und unseren weltweiten Produktionskapazitäten kann Supermicro nun komplette Rechenzentrumslösungen an Kunden in allen Regionen liefern und ist Marktführer in diesem Segment. Wir sind in der Lage, Unternehmen eine breite Palette von Systemen für all ihre IT-Anforderungen anzubieten."Weitere Informationen zu Supermicro 4-Sockel-Serverlösungen finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/products/mp."Supermicro bietet ein beeindruckendes Portfolio an 4-Sockel-Serversystemen, die für die neuen Intel Xeon 6 Prozessoren mit P-Cores optimiert sind", sagt Karin Eibschitz, Intel Corporate Vice President und General Manager Data Center Group. "Mit mehr Kernen, schnellerer Speicherunterstützung und bis zu 20 PCIe 5.0-Steckplätzen bieten diese neuen 4-Sockel-Serverlösungen für Rechenzentren eine hohe Leistung für umfangreiche Datenbank- und Unternehmensanwendungen. Wir arbeiten eng mit Supermicro zusammen, um innovative Systeme für extrem rechenintensive Anwendungen zu liefern.""Software-zertifiziert"Supermicro 4-Sockel-Server sind für SAP HANA und Oracle Linux zertifiziert. Die großen Speicherpools, die diesen Systemen zur Verfügung stehen, ermöglichen eine überragende SAP- und Oracle-Leistung, da alle Arbeitslasten in einem einzigen Knoten ohne die Latenz der horizontalen Skalierung über Netzwerke hochskaliert werden können. Darüber hinaus können die 2U-Systeme mit 4 Sockeln zwei Double-Width-GPUs mit doppelter Breite hosten, während das 4U-System bis zu sechs Double-Width-GPUs für Echtzeit- oder Batch-KI-Training und Inferencing in Verbindung mit Unternehmensdatenbankanwendungen aufnehmen kann. Die unübertroffene Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit dieser Systeme macht SAP- und Oracle-Implementierungen zukunftssicher für die sich schnell entwickelnde generative KI-Automatisierung und ERP-Workflows.Die neuen 4-Sockel-Server reduzieren die Komplexität beim Aufbau eines Hochleistungs-Rechenzentrums für Unternehmensanwendungen wie künstliche Intelligenz (KI), Datenbanken, Analytik, Business Intelligence, ERP, CRM, Virtualisierung und wissenschaftliche Workloads. Durch die Zusammenführung enormer Rechen-, Arbeitsspeicher- und Speicherressourcen in einer einzigen Instanz des Betriebssystems lassen sich sehr große Workloads bewältigen, ohne dass eine komplexe parallele Verarbeitung über mehrere Knoten hinweg implementiert werden muss.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und fördert so Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere Kunden weltweit. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt sowie hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt sowie optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Diese bestehen aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen einen umfassenden Satz Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- und Datenspeichern, GPUs sowie Netzwerk-, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Intel, das Intel Logo und andere Intel-Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2732088/Super_Micro_4_Socket_Servers.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpgPressekontakt:Greg Kaufman,Super Micro Computer,Inc.,PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/6078282