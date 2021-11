Beim Hamburger Windkraftanlagenbauer läuft es zur Zeit. So vermeldete Nordex in den vergangenen Wochen immer wieder neue Aufträge. Heute nun der nächste Mega-Deal. Schließlich konnte Nordex einen Auftrag aus Südamerika an Land ziehen. In Peru soll ein Windpark mit einer Gesamtleistung von 177 Megawatt aufgebaut werden. Mit Nordex-Anlagen. Doch es kommt noch besser, denn Nordex konnte gleichzeitig einen lukrativen Full-Service-Wartungsvertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren eintüten…

Die Börse honoriert diese Entwicklung mit einem mächtigen Kurssprung. So verbessert sich die Aktie um mehr als sieben Prozent und schließt bei 16,55 Euro. Das bedeutet den höchsten Schlusskurs seit dem 11. August! Gleichzeitig hat Nordex ...

