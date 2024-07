Seit Anfang des Jahres hat die Nordex-Aktie eine deutliche Erholung verzeichnet. Diese positive Entwicklung setzt sich am Donnerstag fort, nachdem das Unternehmen einen bedeutenden Auftrag für ein 42-Megawatt-Windprojekt in Litauen erhalten hat.Das Projekt, realisiert in Zusammenarbeit mit der E energija group, umfasst die Lieferung und Installation eines Windparks in der Nähe der Stadt Kunas. Nordex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...