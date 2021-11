Eine Auswahl an GAM-Fondsmanagern gibt einen Ausblick sowie aktuelle Markteinschätzungen und zeigt auf, wo sie derzeit Alpha sehen für ihre jeweilige Anlageklasse. Emerging Markets Aktien am Wendepunkt Tim Love, Investment Director Emerging Markets Aktienstrategie: "Es war bisher ein relativ schwieriges Jahr für Schwellenländeraktien und insbesondere für China. Zu Jahresbeginn haben wir von Schwellenländeraktien als Investment-Grade-Nachzügler gesprochen, der auf Wert, Wachstum und Rendite abzielt. Wir halten immer noch an dieser Prämisse fest. Schwellenländeraktien lagen im Jahresverlauf leicht im Minus im Vergleich ...

