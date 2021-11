50 Millionen US-Dollar wird Pinterest investieren, um das Arbeitsklima im Unternehmen vor allem im Hinblick auf Diskriminierung von Frauen und Persons of Color zu verbessern. Das ist das Ergebnis eines gerichtlichen Vergleichs. Schon im November 2020 hatten Anteilseigner:innen Klage gegen Pinterest eingereicht. Sie warfen der Geschäftsführung vor, im Unternehmen für ein toxisches Arbeitsklima gesorgt und ihm so finanziell und in Bezug auf das Ansehen geschadet zu haben. Pinterest schließt Vergleich zu Diskriminierungsvorwürfen Wie NBC jetzt berichtet, hat Pinterest mit den Kläger:innen einen Vergleich geschlossen und ...

