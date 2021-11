Die deutschen Aktien haben heute etwas freundlicher geschlossen, hatten aber angesichts des Thanksgiving in den USA nur wenig Impulse. Bei den Einzelaktien profitierte die Aktie von Valneva von einer Konkretisierung der Lieferpläne seines Corona-Impfstoffes im Falle einer Genehmigung, und das Sentiment in der Nordex-Aktie profitierte vom Abschluss des Koalitionsvertrages in Deutschland. Weiter erholen konnte sich auch die Titel von Morphosys, und auch TUI entfernte sich wieder etwas von seiner Chart-Klippe.Die deutschen Aktien hatten zumindest am Nachmittag weniger Orientierung ...

