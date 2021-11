Am 4. Februar herrschte Partystimmung an der Frankfurter Börse: Der Gebrauchtwagenhändler Auto1 wagte im Jahr 2021 als erstes Unternehmen den Sprung auf das Börsenparkett. Bereits der erste Kurs lag um satte 45 Prozent über dem Ausgabepreis von 38 Euro. Noch am ersten Handelstag stieg die Aktie auf ein Rekordhoch bei 56,80 Euro. Im Anschluss kam es zur Katastrophe. Bereits am dritten Handelstag fielen die Papiere des Gebrauchtwagenhändlers, der sich mit einem vollständig digitalen Kaufprozess und ...

