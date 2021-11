Youtube hat ihn abgeschafft, Twitter möchte ihn offenbar nun einführen: Den Downvote-Button. Also eine Funktion, um als User:in Missfallen an den Kommentaren anderer auszudrücken. Eine erste Testrunde gab es bereits im Sommer, als ausgewählten Nutzerinnen und Nutzern der iOS-App die Up- und Downvote-Buttons angezeigt wurden. Damals wurde allerdings die Anzahl der Downvotes nicht öffentlich angezeigt und Twitter betonte, dass es sich dabei nicht um eine Dislike-Funktion handele. Doch welchen Mehrwert hat diese Funktion dann? Mehr zum Thema Wie ein simples...

Den vollständigen Artikel lesen ...