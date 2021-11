Die österreichische Kryptobörse Bitpanda hat 13 neue Coins ins Trading-Angebot aufgenommen, darunter die Token von so spannenden Projekten wie The Sandbox, FTX, Fantom oder Hedera. In den vergangenen Wochen gab es eine ganze Reihe von positiven Nachrichten von dem österreichischen Fintech Bitpanda. Nachdem die Kryptobörse nach einem Investment in dreistelliger Millionenhöhe im März zu Österreichs erstem Einhorn aufsteigen konnte, sammelte Bitpanda im August weitere 263 Millionen US-Dollar ein. Die Bewertung hat sich damit innerhalb kurzer Zeit auf 4,2 Milliarden Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...