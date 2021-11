Dass Valneva mit der EU über die Lieferung von bis zu 60 Millionen Impfdosen verhandelt, ist an und für sich keine Neuigkeit mehr. Zuletzt gab es jedoch Gerüchte, wonach der Deal noch platzen oder zumindest die Liefermengen nach unten angepasst werden können. Zur Freude der Anleger gibt es in dieser Hinsicht nun aber Entwarnung.Der entsprechende Vertrag wurde von Valneva (FR0004056851) und der EU-Kommission mittlerweile unterzeichnet und steht damit auf festem Boden. An den schon vor zwei Wochen bekanntgewordenen Details hat sich indes nichts geändert. Das ...

